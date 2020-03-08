BATMAN-Bakan Soylu, Batmanlı kanaat önderi Özdemir'in cenazesine katıldı
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Süleyman Soylu, Batman, Güncel

BATMAN-Bakan Soylu, Batmanlı kanaat önderi Özdemir'in cenazesine katıldı

Bakan Soylu, Batmanlı kanaat önderi Özdemir'in cenazesine katıldıBATMAN'da, husumetli aileleri barıştırma girişiminde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Raman aşireti ileri gelenlerinden, kanaat önderi Ferit Özdemir (67), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla son...

08.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:34
BATMAN-Bakan Soylu, Batmanlı kanaat önderi Özdemir'in cenazesine katıldı

Bakan Soylu, Batmanlı kanaat önderi Özdemir'in cenazesine katıldı

BATMAN'da, husumetli aileleri barıştırma girişiminde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Raman aşireti ileri gelenlerinden, kanaat önderi Ferit Özdemir (67), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Raman aşiretinin ileri gelenlerinden 5 çocuk babası Ferit Özdemir, Perşembe günü, husumetli iki aileyi barıştırmak için merkeze bağlı Demirbilek köyüne gitti. Görüşmeler sırasında aileler arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada husumetli aile fertlerinden 2 kişi taş ve sopalarla Ferit Özdemir ise silahla yaralandı. Önce Batman'a, ardından da ambulans uçakla Malatya'daki hastaneye götürülen Özdemir, doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı.

10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Den gece kente getirilen Ferit Özdemir'in cenazesi, bu sabah Çeşmebaşı köyünde toprağa verildi. Özdemir'in cenazesine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Hulusi Şahin, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Salim Ensarioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Raman aşireti mensuplarının yanı sıra 10 bin kişi katıldı. Bakan Soylu, bir süre Ferit Özdemir'in cenazisini omuz verdi.

'İYİLİK İÇİN KOŞTU VE İYİLİK İÇİN HAYATINI KAYBETTİ'

Özdemir'in uğurlama töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ailesine taziye dileklerini illeti. Bakan Soylu, Hal hatırımızı, birbirimizle olan muhabbetimizi devam ettirdiğimiz Ferit Ağabeyi bugün hakka uğurluyoruz. İyilik için koştu ve iyilik için hayatını kaybetti. Buna şahidiz. Allah hepimizi iyilik yolunda olanlardan eylesin. Ailesine çevresini dostluğunu insanlığını hiç unutmadı. İnşallah kendisinden sonra gelecek çocukları ve torunları da bu istikamet üzerine yürür. Herkese tekrar başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin dedi.

Bu arada, kavgada Özdemir'in ölümüne neden olan ismi açıklanmayan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BATMAN-Bakan Soylu, Batmanlı kanaat önderi Özdemir'in cenazesine katıldı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

BATMAN-Bakan Soylu, Batmanlı kanaat önderi Özdemir'in cenazesine katıldı

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