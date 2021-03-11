Batman: Arkham Knight'a Xbox Series iyileştirmeleri geliyor
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Batman: Arkham Knight'a Xbox Series iyileştirmeleri geliyor

11.03.2021 12:00 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:24
Batman: Arkham Knight'a Xbox Series iyileştirmeleri geliyor

2015 yılında Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayımlanan Batman: Arkham Knight için Xbox Series iyileştirmesi geliyor.

Microsoft, Xbox blogu üzerinden yaptığı duyuruda Microsoft Store ve Xbox Game Pass uygulamalarının güncellendiğini açıkladı. Bu gelen güncellemeyle, artık oyunların hangi dil seçeneklerini desteklediği görülebilecek.

Ayrıca, Mirosoft'un yaptığı bu duyuruda kullanılan ekran görüntüsünde Batman: Arkham Knight'taki X|S logosu dikkat çekti. Kullanılan bu logo sadece Xbox Series X ve Xbox Series S için optimize edilen oyunlarda bulunuyor. Bu da gösteriyor ki Batman: Arkham Knight için yeni iyileştirmelerin yakın zamanda geleceği aşikar.

BATMAN: ARKHAM KNIGHT PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum Sistem Gereksinimleri:

· İşletim sistemi: Win 7 SP1, Win 8.1 (64-bit)

· İşlemci: Intel Core i5-750, 2.67 GHz/ AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz

· RAM: 6 GB

· Ekran kartı: 2GB NVIDIA GeForce GTX 660

· DirectX: 11

· Hard Disk boşluğu: 45 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

· İşletim sistemi: Win 7 SP1, Win 8.1 (64-bit)

· İşlemci: Intel Core i7-3770, 3.4 GHz/ AMD FX-8350, 4.0 GHz

· RAM: 8 GB

· Ekran kartı: 3 GB NVIDIA GeForce GTX 760

· DirectX: 11

· Hard Disk boşluğu: 55 GB

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