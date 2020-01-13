13.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:36

Batman AK Parti'de eski ve yeni yöneticiler buluştu.

AK Parti İl Başkanı Akif Gür, parti binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, davaya inananların ilk günkü heyecanla yollarına devam ettiğini söyledi.

Davaya önem veren herkesin önerisinin kendileri için değerli olduğunu işaret eden Gür, "İstişare kültürünün hakim olduğu partimizde görev almış dava ve yol arkadaşlarımızla ilk günkü heyecanla ve azimle millete ve memlekete hizmet yolunda ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA