Batman'a şehit ateşi düştü
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Batman'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağtur'un acı haberi, memleketi Batman'ın Sason ilçesindeki ailesine verildi.

28.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:07
Batman'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağtur'un acı haberi, memleketi 'ın Sason ilçesindeki ailesine verildi.

İdlib'de hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Batur'un, Batman'ın Sason ilçesinde oturan ailesine acı ulaştı. Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin naaşının bugün baba ocağına getirilip, toprağa verileceği öğrenildi. 


Kaynak: DHA

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