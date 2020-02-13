Batman'a 500 yataklı hastane yapılacak

13.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:06

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Batman'a 500 yataklı devlet hastanesi yapılacağını söyledi.

AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir ile bir süre önce Ankara'da gerçekleştirdikleri temaslarda 500 yatak kapasiteli yeni hastanenin yapımının 2020 yılı yatırım programına alınmasını talep ettiklerini söyledi.

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de 500 Yataklı Yeni Batman Devlet Hastanesinin 2020 yılı yatırım programına alındıgˆını diye getiren Gür, "AK Parti'nin ilimize verdigˆi o¨nemi bir kez daha göstermiştir. Bundan sonraki su¨rec¸te bu yatırımın en hızlı s¸ekilde bitirilip Batman'lıların hizmetine sunulması ic¸in c¸aba harcayacagˆız." dedi.

Kaynak: AA