Batman'a 300 milyon liralık 500 yataklı hastane yapılacak
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Batman'a 300 milyon liralık 500 yataklı hastane yapılacak

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, AK Parti hükümeti ile birlikte Batman'a sağlık anlamında büyük hamleler gerçekleştirildiğini belirterek kente 300 milyon liraya mal olarak 500 yataklı hastane yapılacağı müjdesini verdi.

27.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:24
Batman'a 300 milyon liralık 500 yataklı hastane yapılacak

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, AK Parti hükümeti ile birlikte Batman'a sağlık anlamında büyük hamleler gerçekleştirildiğini belirterek kente 300 milyon liraya mal olarak 500 yataklı hastane yapılacağı müjdesini verdi.

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, 300 milyon liraya mal olarak modern hastane ihalesinin 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini söyledi. Hastanenin inşaatına da kısa sürede başlanacağı aktaran Başkan Gür, "Türkiye son 18 yılda değişim ve dönüşüm yaşadı, adeta çağ atladı AK Parti hükümetleri döneminde. Elbette bu değişim ve dönüşümden, çağ atlamadan Batman'ımız da nasibini aldı. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan sanayiye hemen bütün sektörlerde Batman çağ atlayacak bir dönemi 18 yılda yaşadı. Son olarak sağlık sektöründe 500 yataklı bir hastanene projemiz Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayınlandı. 500 yataklı Devlet Hastanesi 2020 yılı yatırım programına alınması Cumhurbaşkanımıza ilgili Sağlık Bakanlığımız yetkililerine Sağlık Bakanımızdan talep etmiştik. Bu yatırımın Resmi Gazetede yayınlanmasını bekliyorduk 13 Şubat 2020 tarihinde Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımızın da takdirleriyle 500 yataklı hastanemiz onaylandı ve Resmi Gazetede yayımlandı. 500 yataklı hastanemiz devreye girdikten sonra Batman'ın sağlıkla ilgili ciddi bir eksikliği son bulacaktır. Bu yatırım Güney Çevre Yolu üzerinde yer alacak 100 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olacaktır. Bu arada Güney Çevre Yolu demişken tam olarak noktayı da bazı vatandaşlarımız merak ediyordur, merak edilecek bir şey yok daha önce söylenen yer neresiyse orası olacak herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 500 yataklı hastanemizin içinde 120 yataklı yoğun bakım ünitesi yer alacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını teğmeni ediyoruz. Bu yatırımın maliyeti şimdilik 300 milyon lira olarak belirlenmiştir. Tabi bu revize edilebilir mi, elbet eki edilebilir herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Son olarak geçen hafta içinde Sağlık Bakanlığımız 7 Mayıs 2020 tarihinde bir ihale yapacak bu ihale projeler ihale yapış işi ihalesi olacaktır. 7 Mayıs 2020'deki ihale yapıldıktan sonra sürece daha hızlı yol alacak. Temennimiz bu ihalenin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve bu 2023 yılına kadarda yatırımında devreye alınarak Batman'ımızın hizmetine sunulması için gayret göstereceğiz. 500 yataklı hastanemizin onaylanarak Resmi Gazetede yayımlamasında emeği geçen herkese teşekkür ederim, Batman'ımıza tekrar hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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