Batman 3. Kitap Fuarı açıldı

19.10.2019 16:02

Batman Valisi Hulusi Şahin, "Biz bütün düşüncelerin geniş bir yelpazede dile getirildiği ve kitaplaştırıldığı, okunduğu bir şehir hayal ediyoruz. Sadece bir fikrin empoze edildiği bir ortam hiçbir zaman düşünmedik." dedi.



Vali Şahin, Valilik önü Adalet Caddesi'nde düzenlenen Batman 3. Kitap Fuarı'nın açılış töreninde, organizasyonun artık fuarlar takviminde yer aldığını, fuarın her yıl ekim ayının ikinci haftasında açıldığını ve bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Batmanlı kitapseverlerin ilgisi ve coşkusunun, kendilerini böyle bir etkinliği yapmaya teşvik ettiğini kaydeden Şahin, bundan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Fuarda sadece kitap satılmayacağını, okur yazar buluşmalarının da olacağını ifade eden Şahin, yazarların fuar dışında okullarda öğrencilerle bir araya geleceğini aktardı.

Vali Şahin, şöyle konuştu:

"Bir hafta içerisinde tüm okullarımız ilimle, irfanla, okumayla, yazmayla haşır neşir olacak. Eğitimin en güzel unsurunu bu şekilde sağlayacağız. Biz bütün düşüncelerin geniş bir yelpazede dile getirildiği ve kitaplaştırıldığı, okunduğu bir şehir hayal ediyoruz. Sadece bir fikrin empoze edildiği bir ortam, hiçbir zaman düşünmedik."

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ise kitabın insan hayatındaki en önemli dostu olduğunu söyledi.

Her insanın mutlaka cep telefonuna olduğu kadar kitaba da zaman ayırması gerektiğini vurgulayan Gül, şöyle devam etti:



"Kitap hayat boyu, her zaman ve her yerde bir dost olarak, bir rehber olarak hayatımızı aydınlatan, en güzel ve en doğru biçimde bakış açımızı sağlamlaştırması açısından rehberlik eden, en önemli kılavuzdur. Bu açıdan kitapla irtibatımızın olması, kitap okuru, kitap dostu, kitap kurdu oluşumuz kesinlikle bizim için çok büyük bir önem kazanmakta. Kitapla olan irtibatımızı, dostluğumuzu her fırsatta pekiştirmeye çalışıyoruz. Gerek örgün gerek yaygın eğitim boyutuyla, bu şekilde oluşturulmasıyla, bizim gençlere, daha doğrusu herkese kitapla devam eden bir hayatın sürmesi gerektiğine olan inancımızı ifade etmek isterim."



Toplum olarak kitaba değer veren bir toplum olduklarının altını çizen Gül, "Bizler kitaplı bir medeniyetin evlatlarıyız. Kitapsızlık aynı zamanda bir insana büyük bir hakarettir. Biz kitap ehli, kitaba değer veren bir toplumuz. O yüzden cep telefonlarına verdiğimiz önem ve ayırdığımız zaman kadar kitaplara da önem vermeliyiz, zaman ayırmalıyız." dedi.



Törende, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdür Vekili Ali Odabaş da konuştu.

Daha sonra fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Valilik, il merkezi ve ilçelerden 15 bin öğrencinin ücretsiz getirileceği fuarda, İl Özel İdaresi tarafından 30 bin kişiye 15 liradan oluşan hediye çeki dağıtacak. 27 Ekim'e kadar açık olacak olan fuarda, yazarlar imza günleri düzenleyecek.

Kaynak: AA