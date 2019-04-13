Batman 3 Kişinin Yaralandığı Kaza Kamerada
3 kişinin yaralandığı kaza kameradaBATMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
BATMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Cudi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 LK 875 plakalı otomobil, takla attı. Kazada 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: DHA