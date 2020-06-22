BATMAN 3 kez duran kalbi çalıştırılan minik Hanım Nur, yaşama tutunamadı 3 kez duran kalbi çalıştırılan minik Hanım Nur, yaşama tutunamadıBATMAN'ın Gercüş ilçesinde evlerinin yakınında oyun oynadığı sırada hayvanların su içtiği havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren ve 3 kez duran kalbi müdahaleyle çalıştırılan Hanım Nur Altun (2), kaldırıldığı hastanene...

3 kez duran kalbi çalıştırılan minik Hanım Nur, yaşama tutunamadı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde evlerinin yakınında oyun oynadığı sırada hayvanların su içtiği havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren ve 3 kez duran kalbi müdahaleyle çalıştırılan Hanım Nur Altun (2), kaldırıldığı hastanene hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün meydana geldi. Evlerinin yakınında oyun oynayan Hanım Nur Altun, dengesini kaybedip, hayvanların su içmesi için yapılan havuza düştü. Ailesi tarafından sudan çıkarılıp Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik Hanım Nur, ilk müdahale ve duran kalbi çalıştırıldıktan sonra ambulansla Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Burada da duran kalbi ikinci kez çalıştırılan Hanım Nur, özel bir hastaneye sevk edildi. Minik Hanım Nur'un, üçüncü kez duran kalbi çalıştırıldı ancak dün akşam kurtarılamadı. Çocuğun cesedi yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA