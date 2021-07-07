Batman 2. Organize Sanayi Bölgesi Raman Dağı Eteklerine Kurulacak

Batman'a kazandırılacak 2. Organize Sanayi Bölgesinin (OSB), Valimiz Hulusi Şahin başkanlığında yapılan toplantıda, Raman Dağı eteklerindeki Yolveren Köyü mevkiinde kurulması kararlaştırıldı.

Batman'a kazandırılacak 2. Organize Sanayi Bölgesinin (OSB), Valimiz Hulusi Şahin başkanlığında yapılan toplantıda, Raman Dağı eteklerindeki Yolveren Köyü mevkiinde kurulması kararlaştırıldı.

Hızla gelişen ilimizde; üretim ve ihracata dayalı kalkınmayı sağlamak, teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve istihdam oluşturmak amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinin varlığına büyük önem veren Valimizin, bölgemize yeni yatırımcılar çekebilmek amacıyla 2. Organize Sanayi Bölgesini kurmak için yürüttüğü hummalı çalışmalar sonuç vermeye başladı.

Valilik toplantı salonunda yapılan Batman 2. OSB Yer Seçim Komisyon Toplantısında yapılan değerlendirmelerin ardından, 2. OSB'nin İlimiz Merkez Yolveren köyü mevkiinde kurulması kararlaştırılarak imza altına alındı.

Toplantıda bir konuşma yapan Valimiz, mevcut OSB'nin yüzde yüzlük bir doluluk oranına ulaştığını ve genişleme imkanının bulunmadığını belirterek, 2. OSB'ye acilen ihtiyaç olduğunu ve kamulaştırma sorununun olmadığı en uygun yerin de Merkez Yolveren köyü mevkii olduğunu ifade etti.

Toplantıya; ilgili kamu kurum yöneticileri ve uzmanları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknik Heyeti katıldı.

Kaynak: Habermetre