Batmak üzere olan teknedeki 119 Arakanlı mülteci kurtarıldı
KUALA Bangladeş sahil güvenlik ekipleri, ülkenin güney kıyılarından Malezya'ya geçmeye çalışan 119 Arakanlı mülteciyi, bindikleri tekne batmak üzereyken kurtardı.
KUALA Bangladeş sahil güvenlik ekipleri, ülkenin güney kıyılarından Malezya'ya geçmeye çalışan 119 Arakanlı mülteciyi, bindikleri tekne batmak üzereyken kurtardı.
Sahil güvenlik yetkililerinin yaptığı açıklamada, Arakanlıları taşıyan ahşap teknenin, Bengal Körfezi'ndeki St. Martin Adası açıklarında görüldüğü ve motor arızası nedeniyle batmak üzereyken bölgeye ulaşılarak içindekilerin kurtarıldığı bildirildi.
58'i kadın ve 14'ü çocuk, toplam 119 Arakanlı mültecinin deniz yoluyla Malezya'ya geçmeye çalıştıkları öğrenildi.
Yetkililer, yıl içinde en fazla kaçak mültecinin bu operasyonda durdurulduğunu açıkladı.
Bangladeş'in güneyindeki Cox's Bazar kentindeki kamplarda yaşayan Arakanlılar, sıklıkla deniz yoluyla Malezya'ya geçmeye çalışıyor.
Bangladeş sahil güvenlik birimi, bu yıl içinde 500'den fazla Arakanlı mültecinin Malezya'ya geçmek üzereyken durdurulduğunu belirtmişti.