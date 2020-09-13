Batmak üzere olan motoryattaki 155 kaçak göçmeni yük gemisi personeli kurtardı
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Batmak üzere olan motoryattaki 155 kaçak göçmeni yük gemisi personeli kurtardı

İTALYA'ya yasa dışı yollarla gitmek isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu motoryat, batma tehlikesi geçirdi.

Batmak üzere olan motoryattaki 155 kaçak göçmeni yük gemisi personeli kurtardı
13.09.2020 12:35 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:35

İTALYA'ya yasa dışı yollarla gitmek isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu motoryat, batma tehlikesi geçirdi. Bölgede bulunan yük gemisindekiler tarafından kurtarılan 155 göçmen, kıyıya getirildi. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

İtalya'ya gitmek için geçen salı günü denize açılan, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu motoryat, Bodrum'un 70 mil açıklarında, olumsuz hava koşulları nedeniyle batma tehlikesi geçirdi. Durumu tespit eden sahil güvenlik ekipleri, motoryat yakınlarında bulunan bir yük gemisine müdahale talimatı verdi. Yük gemisindekiler, batma tehlikesi geçiren motoryatı ve içindekileri kurtardı. İzmir'in Çeşme ilçesine getirilen motoryatta, yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmeye çalışan 133 Afgan, 10 İran, 8 Suriye, 4 Filistin olmak üzere toplam 155 göçmen ile organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

TRANSFER SIRASINDA 2 KİŞİ DENİZE DÜŞEREK, KAYBOLDUYapılan sorguda Afganistan uyruklu 42 yaşında 1 kadın ile 17 yaşlarında bir erkek çocuğun, göçmenlerin ticari gemiye transferi esnasında denize düşerek, kayboldukları öğrenildi. Denizde kaybolan 2 göçmenin bulunması içir arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan güvenlik güçleri, 5 organizatörü daha gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Ü.K., S.Ş. ve İran uyruklu A.H. tutuklandı. A.Ö., S.B., C.M. ve E.A. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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