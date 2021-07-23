Batmak Üzere Olan 45 Kişilik Göçmen Teknesi İçin Arama-Kurtarma Çalışması Yapılıyor
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Batmak Üzere Olan 45 Kişilik Göçmen Teknesi İçin Arama-Kurtarma Çalışması Yapılıyor

Batmak Üzere Olan 45 Kişilik Göçmen Teknesi İçin Arama-Kurtarma Çalışması Yapılıyor
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Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde, içerisinde 45 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin batmakta olduğu bilgisi üzerine TCG GELİBOLU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş, bölge "arama kurtarma sahası" ilan edilerek çalışma başlatılmıştır.

Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde, içerisinde 45 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin batmakta olduğu bilgisi üzerine TCG GELİBOLU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş, bölge "arama kurtarma sahası" ilan edilerek çalışma başlatılmıştır.

Denizcilere ilanlar yayınlanarak sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edilmiştir.

Halihazırda Deniz Kuvvetlerimize ait 2 fırkateyn ve 1 deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen arama-kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir.

Kaynak: Habermetre

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