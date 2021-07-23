Batmak Üzere Olan 45 Kişilik Göçmen Teknesi İçin Arama-Kurtarma Çalışması Yapılıyor

Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde, içerisinde 45 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin batmakta olduğu bilgisi üzerine TCG GELİBOLU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş, bölge "arama kurtarma sahası" ilan edilerek çalışma başlatılmıştır.