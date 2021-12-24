Batılı ülkeler Libya'da seçimler için yeni tarih belirlenmesi çağrısı yaptı

ABD ve dört Avrupa ülkesi, Libya yetkililerini seçimler için yeni tarih belirlemeye çağırdı.

ABD'nin yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın ortak açıklamasında, Libya'da özgür, adil ve kapsayıcı seçimlerin yapılmasına yönelik çabalara güçlü bir şekilde destek verdikleri belirtildi.

Seçimlerin ertelendiğine ilişkin duyuruya dikkat çekilen açıklamada, Libya makamları seçimler için hızlı bir şekilde tarih belirlemeye ve nihai başkanlık aday listesini yayınlamaya çağrıldı.

Açıklamada, "Özgür, adil ve güvenilir seçimlerin, Libya halkının temsili ve birleşik bir hükümet seçmesine ve Libya'nın bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini güçlendirmesine olanak sağlayacağını hatırlıyoruz." denildi.

Batılı ülkeler ayrıca Libya'daki seçim sürecini engelleyen yerli veya yabancı kişi veya kuruluşlara Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yaptırım uygulanabileceğini de vurguladı.

Tartışmalı seçimler

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

Temsilciler Meclisi, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri

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