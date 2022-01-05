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Batıkent mahallesinde artan hırsızlık vakaları

Batıkent mahallesinde artan hırsızlık vakaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batıkent'te yaşanan hırsızlık vakalarının son zamanlarda çoğaldığını söyleyen Mahalle Muhtarı Derya Can, "Polis ekipleri ve bekçiler, gereken çalışmaları yürütmektedir" diye belirtti.

Batıkent'te yaşanan hırsızlık vakalarının son zamanlarda çoğaldığını söyleyen Mahalle Muhtarı Derya Can, "Polis ekipleri ve bekçiler, gereken çalışmaları yürütmektedir" diye belirtti.

Muhtar Can, Batıkent Mahallesi Yunus Köy Sitesi'nin arka taraflarında kalan Yeşil Köy mevkii ve Yedi Binli Sokak civarlarında genellikle yazlık olarak kullanılan bahçeli evlerin, kış aylarında başı boş kaldığını anlattı. Son bir aydır özellikle bu bölgede kablo hırsızlıkları yapıldığını belirten Muhtar Derya Can, "Batıkent'in iç kısımlarında kalan Keresteciler Sitesi'nde; iki anaokulu ve birkaç evde hırsızlık olayları yaşandı. Emniyet ekipleri ve gece bekçileri halen iz üzerindeler. Biz buradaki sorunu çözdük. Fakat Yunus Köy civarı, merkeze biraz uzak ve ikamet eden kişi sayısından dolayı biraz tenha olduğu için olaylar bir süredir devam etmektedir. Polis ekipleri ve bekçiler gereken çalışmaları yürütmektedir" diye ifade etti. - ESKİŞEHİR

Batıkent mahallesinde artan hırsızlık vakaları

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