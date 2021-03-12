Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi için başvurular başladı
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Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi için başvurular başladı

12.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:44
Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi için başvurular başladı

Şehit ve gazi yakınlarının çocukları ile anne ve babası vefat etmiş olup bir yakını tarafından bakılan ve cezaevlerinde bulunan mahkumların 3-6 yaş arası çocuklarının ücretsiz yararlanacağı Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne başvurular başladı.

Şehit ve gazi yakınlarının çocukları ile anne ve babası vefat etmiş olup bir yakını tarafından bakılan ve cezaevlerinde bulunan mahkumların 3-6 yaş arası çocuklarının ücretsiz yararlanacağı Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne başvurular başladı.

Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi'nde şehit ve gazi yakınlarının çocukları ile anne ve babası vefat etmiş olup bir yakını tarafından bakılan ve cezaevlerinde bulunan mahkumların 3-6 yaş arası çocukları gündüz bakımevinden ücretsiz yararlanacak. Bakımevine ön başvuruda bulunmak isteyen Başkentli velilerin "cocukhizmetleri.ankara.bel.tr" adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Online ortamda alınmaya başlanan başvurularda ikametgah adresinin çocuk bakımevinin bağlı bulunduğu ilçede olmasına öncelik verilecek. Başvuru sonuçları taleplerin alınmasının ardından "www.ankara.bel.tr" adresi üzerinden açıklanacak. İlkyerleşim Mahallesi 1890. Cadde 39/1 Batıkent adresinde faaliyete başlayacak olan Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi; 6 grup sorumlusu, 5 öğretmen yardımcısı, sosyal hizmet uzmanı, aile danışmanı ve sosyolog kadrosuyla 36-72 aylık çocuklara hizmet verecek.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda hafta içi 08 ile 18.00 saatleri arasında hizmet verecek ve 100 kişilik kontenjana sahip olan Batıkent Gündüz Çocuk Bakımevi pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle ilk etapta 50 çocukla sınırlandırıldı. Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi'nde çocukların gelişimine katkı sağlayacak çocuk oyun alanlarından oyuncaklara, yemekhaneden dinlenme odalarına kadar pek çok sosyal alan yer alıyor. Çocuk Gündüz Bakımevi'nden belediye, belediye dışı ve sosyal yardım alan ailelerin çocukları yararlanabilecek. Yapılan düzenlemeyle ayrıca şehit ve gazi yakınlarının çocukları, cezaevlerinde bulunan mahkumlar ile anne ve babası vefat etmiş olup bir yakını tarafından bakılan 3-6 yaş arası çocuklardan herhangi bir ücret alınmayacak. - ANKARA

Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi için başvurular başladı
Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi için başvurular başladı
Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi için başvurular başladı
Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi için başvurular başladı
Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi için başvurular başladı
Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi için başvurular başladı
Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi için başvurular başladı
Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi için başvurular başladı
Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi için başvurular başladı
Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi için başvurular başladı
Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi için başvurular başladı
Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi için başvurular başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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