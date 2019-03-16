Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 81 il ve 510 ilçede doğal gaz erişiminin olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın 'batıda ne varsa, doğuda da olacak' direktifi doğrultusunda, gece gündüz durmaksızın çalışarak bugün itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 60'ına gazı götürmüş durumdayız." dedi.

Dönmez, Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, başta Üsküdar olmak üzere İstanbul için aynı aşkla çalışmaya kararlı olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemde şehrin durumunu anımsatan Bakan Dönmez, o dönemde çöp, çamur, çukur, yolsuzluk, susuzluk ve hava kirliliğiyle mücadele etmek zorunda olduklarını kaydetti.

Dönmez, aynı dönemde kendisinin de hava kirliliğiyle mücadele etmek üzere İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret AŞ'de (İGDAŞ) göreve getirildiğini ifade ederek, "Yollarda çöp dağları vardı, kısa sürede bunların hepsini aştık. Baktılar ki bu adamın istikbali açık, uyduruk bir iddiayla Cumhurbaşkanımızın önüne geçmeye çalıştılar, mahkum ettiler. O mahkumiyet sadece kağıtlarda kaldı, sizin vicdanınızda mahkum edebildiler mi? Sadece ülkesinde değil, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen bir lidere sahibiz. Çeşitli engellerle yine önümüzü kesmeye çalışıyorlar ama birlik ve beraberlikle üstünden geleceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde İstanbul'da doğal gaz abonesi sayısının da önemli ölçüde arttığını aktaran Fatih Dönmez, şu anda Türkiye'nin 81 ilinde ve 510 ilçesinde olmak üzere doğal gaz erişiminin bulunduğunu hatırlattı.

Dönmez, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın 'batıda ne varsa, doğuda da olacak' direktifi doğrultusunda, gece gündüz durmaksızın çalışarak bugün itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 60'ına gazı götürmüş durumdayız. Biz bu altyapıyı yaparken, Sayın Binali abimiz tabii ki boş durmadı. O da 6 bin kilometrelik duble bölünmüş yolu 26 bin kilometreye çıkardı. Vatandaşlarımızın trafikte geçen sürelerini azalttı. Şimdi inanıyoruz ki ulusal başarısını İstanbul'da da gösterecek ve başta ulaşım olmak üzere İstanbul'un tüm sorunlarının üstesinden gelecek. Bunun için sizin desteğinize ve tercihinize ihtiyacımız var. İstanbul, dün olduğu gibi bugün de yarın da hizmet kervanındaki yerini almaya kararlı."

Kaynak: AA