Batı ve Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler
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Batı ve Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Batı ve Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

KASTAMONU (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi ve Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), iç kesimlerde kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yağış anında kıyılarda kuvvetli rüzgar ve kuvvetli kar yağışına bağlı ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

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