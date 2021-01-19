Batı ve Orta Akdeniz'de gece saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor

Batı ve Orta Akdeniz'de bu gece saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına tahmin ediliyor.

Batı ve Orta Akdeniz'de bu gece saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerinden esen rüzgarın, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Antalya Körfezi ile açıklarında 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Orta Akdeniz'de de gece saatlerinden itibaren kuzey yönlerinden etkisini artırması beklenen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde etkisini hissettirmesi bekleniyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Fırtınadan kaynaklı ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya