Batı ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Batı ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

02.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:22
Batı ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Batı Akdeniz açıkları ile Doğu Akdeniz'in batısı ve doğusunun açıklarında bugün fırtına bekleniyor.

Batı Akdeniz açıkları ile Doğu Akdeniz'in batısı ve doğusunun açıklarında bugün fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın bugün Batı Akdeniz açıkları ile Doğu Akdeniz'in batısı ve doğusunun açıklarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın, Batı Akdeniz açıkları ile Doğu Akdeniz'in batısında çarşamba gece saatlerinde, Doğu Akdeniz'in doğusunun açıklarında ise perşembe öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Ebru Yaşar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Mehmet Topal Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batı ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 13:24:49. #1.15#
title