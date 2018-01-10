Batı Trakya İçin Yasa Yunan Parlamentosundan Geçti

Yunanistan hükümeti önemli bir değişikliğe imza attı ve Batı Trakya'da bugüne kadar uygulanan kanunun bir kısmında değişikliğe gitti.

Parlamentoda oylanan yeni yasaya göre Batı Trakya Türk azınlığının boşanma, evlenme ve miras hakkı konularında müftülükler ile Yunan mahkemeleri arasında tercih yapma hakkı tanınıyor. Yapılan oylamada tüm partiler lehte oy verirken, tek ret oyu parti aşırı Sağcı Altın Şafak Partisi'nden geldi.

Bugüne kadar uygulamada olan kanuna göre, Lozan Anlaşması gereği, Batı Trakya Türk azınlığının evlilik, miras ve boşanma davaları zorunlu olarak müftülüklerde görülmekteydi ve Yunan mahkemeleri dahi müftülüklerin aldığı kararları uygulamak zorundaydı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti öncesi yapmış olduğu açıklamada azınlığın lehine olacak bu yasanın hazırlanacağını vadetmişti. - ATİNA