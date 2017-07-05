Batı Trakya'da Yaşayan Türk Öğrencilere Yönelik Bilim Şenliği

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından desteklenen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOMÜ TÖMER) işbirliği ile yürütülen 'Batı Trakya Bölgesi'nde Yaşayan Türk Öğrencilere Yönelik Uzaktan Öğretim Ders Destek Sistemi Projesi' kapsamında bilim şenliği ve ödül töreni gerçekleştirildi. Akademik yıl boyunca, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere; Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Türk Dili ve Edebiyatı, Kimya, Fizik, Biyoloji, Tarih derslerinin yanı sıra Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti verildi.



Öğrenciler, veliler ve bölgedeki STK'ların katılımıyla gerçekleşen 'Bilim Şenliği ve Ödül Töreni' Yunanistan Gümülcine Türk Gençler Birliği'nde düzenlendi.



Ödül törenine, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mirza Tokpunar, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, TÖMER Müdürü ve aynı zamanda mevcut projenin yürütücüsü Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Hasan Kaplan, TÖMER Müdür Yardımcıları Okt. Cumali Yaşar ve Okt. Kemal Erkol, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Salih Zeki Genç, ÇOMÜ Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin Örnek, proje sponsorlarından Tolgay Elçioğlu ve proje ekibi katıldı.



İÇDAŞ, Çanakkale Savaşları ve Tarihi Alan Başkanlığı'nın da sponsorluğu ile, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında projeye katılım sağlayan ve başarı gösteren Batı Trakyalı öğrencilere bisiklet, altın, tablet, eğitim ve bilim setleri gibi hediyeler dağıtıldı. Ayrıca, projeye destek olan sponsorlara, bölgedeki STK, kurum ve kuruluşlara, proje ekibine teşekkür belgesi ve plaket takdimi gerçekleştirildi. Projede bu yıl faklı olarak ödül töreninin yanı sıra bir de 'bilim şenliği' düzenlendi. Bilim şenliği kapsamında proje ekibinin hazırladığı, kimya ve fizik deneyleri, matematik akıl oyunları, üç boyutlu gözlüklerle 3D tanıtımı, arttırılmış gerçeklik uygulamaları ve origami etkinlikleri yapıldı.



Proje Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Numan Yıldırım ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Balkanlar Koordinatörü Sevilay Ünal'ın katıldığı öğrenci ve velilerle iki ayrı toplantı düzenlendi. Ardından, Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Konsolosluğu ve Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü ile protokol görüşmeleri yapan ekip, projenin gidişatı ve gelecek yıl ki sürecini değerlendirdikten sonra program son buldu. - ÇANAKKALE