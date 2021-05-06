Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Dedeağaç'taki ABD çıkarması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Dedeağaç'taki ABD çıkarması başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD, NATO'nun 'Defender Europe 21' tatbikatı için Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki Dedeağaç'a gönderdiği askeri teçhizatlar 'Lıberty Promıse' kargo gemisinden indirilmeye başlandı.

ABD, NATO'nun 'Defender Europe 21' tatbikatı için Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki Dedeağaç'a gönderdiği askeri teçhizatlar 'Lıberty Promıse' kargo gemisinden indirilmeye başlandı.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, (NATO) son 25 yılın en büyük tatbikatlarından biri olan "Defender Europe-21" için hazırlıkları tamamlıyor. ABD'ye ait 'LIBERTY PROMISE' kargo gemisi tatbikatta kullanılacak askeri teçhizatlar Dedeağaç Limanı'ndan indirilmeye başlandı. İndirme çalışmalarının iki gün boyunca devam edeceği ifade edildi. Yunan medyasından ekinos haberinde, yaklaşık 800 parça askeri araç ve teçhizatın yük gemisinden indirilmesi için çalışmaların dün itibari ile başlandığını aktardı. Kargo gemisinden indirilmeye başlanan askeri araçlar arasında,110 'Black Hawk', 10 'Chinook' tipi askeri nakliye, 25 adet de 'Apache' tipi saldırı helikopteri yer alıyor.

28 BİN ASKER YER ALIYOR

Yunanistan bu yıl ilk kez 'Defender Europe' planlarına dahil edildi.Türkiye'nin de yer aldığı DEFENDER Europe 21? tatbikatında 21'i NATO üyesi olmak üzere 26 ülke katılıyor. Tatbikat, 28 bin askerin katılımıyla 12 ülkede gerçekleştiriliyor. Ukrayna, Kosova, Moldova, Bosna-Hersek ve Gürcistan da NATO üyesi olmamasına rağmen tatbikata katılan ülkeler arasında? ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, mart ayından bu yana hazırlıkları süren Defender Europe 21 tatbikatının başladığını ve haziran ayının ortalarına kadar devam edeceğini açıklamıştı.

Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Dedeağaç'taki ABD çıkarması başladı
Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Dedeağaç'taki ABD çıkarması başladı
Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Dedeağaç'taki ABD çıkarması başladı
Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Dedeağaç'taki ABD çıkarması başladı
Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Dedeağaç'taki ABD çıkarması başladı
Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Dedeağaç'taki ABD çıkarması başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
Bill Gates, boşanma kararı aldığı eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse aktardı
Bill Gates, boşanma kararı aldığı eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse aktardı
Biden yönetiminden, korona aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek
Biden yönetiminden, korona aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Seda Sayan Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Diego Gökhan Töre Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Dedeağaç'taki ABD çıkarması başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 10:01:56. #1.15#

title