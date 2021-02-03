Batı Teksas ham petrolü 26 ayın zirvesine yükseldi

ABD'de ham petrol stoklarının düştüğünü gösteren özel sektör verilerinin açıklanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 1.0'den çok yükseldi ve Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı 26 ayın zirvesine tırmandı.

ABD'de ham petrol stoklarının düştüğünü gösteren özel sektör verilerinin açıklanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 1.0'den çok yükseldi ve Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı 26 ayın zirvesine tırmandı.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD ham petrol stokları, 20 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 milyon 260,000 bin varil ile analistlerin beklentilerinden çok geriledi.

Aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Oclahoma'daki Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 1 milyon 890,000 varil azaldı.Ham petrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

Gelişmelerle Mart teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1.06 artışla 55.34 dolara yükselerek, Kasım 2018'den bu yana en yüksek düzeyine çıktı. Nisan teslimi Brent petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.10 artışla 58.09 dolara yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı