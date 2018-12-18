Batı Suriye Konusunu Dikte Etmek Yerine Kolaylaştırmalıdır"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye'de anayasa komitesinin kurulması için Batı ülkelerinin bir şeyleri dikte etmek yerine sürecin kolaylaştırılması için çalışması gerektiğini belirtti.

Zarif, İsviçre'nin Cenevre kentinde Astana süreci garantörleri Türkiye ve Rusya'nın dışişleri bakanları ile yaptıkları toplantının ardından resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Suriye anayasa komitesi çalışmalarını ilerletmek amacıyla Türk ve Rus mevkidaşlarıyla Cenevre'de bir araya geldiklerini aktaran Zarif, "Biz sürekli olarak Suriye halkının idare ve yönlendirmesindeki siyasi çözümü savunduk. Batı da sonunda bu çözüm yolunu kabul etmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Zarif, batılı ülkelere de bu konuda eleştirilerde bulunarak, "Batı, bize bu konularda bir şeyleri dikte etmek yerine siyasi süreci kolaylaştırmalıdır." görüşlerine yer verdi.

Kaynak: AA