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Batı sınırı ASELSAN'ın ATEŞ'ine emanet

ASELSAN, Türkiye'nin batı sınırlarındaki güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla üstlendiği proje kapsamında ATES¸ Mobil Sınır Güvenlik Sistemi teslimatlarını tamamladı.

Batı sınırı ASELSAN'ın ATEŞ'ine emanet
29.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:58

ASELSAN, Türkiye'nin batı sınırlarındaki güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla üstlendiği proje kapsamında ATES¸ Mobil Sınır Güvenlik Sistemi teslimatlarını tamamladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin lider savunma sanayi şirketi ASELSAN, yeni sınır güvenliği çözümüyle aldığı ilk sorumluluğu yerine getirdi.

Türkiye-Yunanistan sınır hattında gözetleme kapasitesini artırmak amacıyla Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı fonları ile desteklenen proje kapsamında, kalan 10 ATES¸ Mobil Sınır Güvenlik Sistemi'nin fabrika kabul testleri tamamlandı.

10 sistem Edirne ve Kırklareli'de ilgili sınır birliklerine teslim edildi ve projenin tüm teslimatları gerçekleştirildi. Böylece Yunanistan-Bulgaristan sınır hattında görev yapan ATES¸ Mobil Sınır Güvenlik Sistemi sayısı 57'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ana faydalanıcı, Kara Kuvvetleri Komutanlığının son kullanıcı olduğu, tedarik faaliyetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülen, ana yüklenicisi ASELSAN olan ATES¸ Mobil Sınır Güvenlik Sistemi Projesi'nin Lot-2 sözleşmesi kapsamında, 20 sistem Nisan 2019 ve Lot-1 Sözleşmesi kapsamında 27 sistem Aralık 2019'da devir-teslim törenleriyle son kullanıcıya teslim edildi.

10 araçla birlikte Lot-1 sözleşmesi kapsamındaki 37 aracın teslimatları tamamlanarak, batı sınırlarının sınır güvenlik kapasitesinin artırması konusunda önemli katkı sağlandı.

En iyi fiyat ve teknik çözüm

AB çapında yeterliliği sağlayan tüm firmaların katılımına açık gerçekleştirilen ihale kapsamında ASELSAN en iyi fiyat ve teknik çözümü vererek birinci oldu.

Toplam sözleşme bedeli yaklaşık 30 milyon avro olan 57 zırhlı keşif gözetleme aracının tedarikine ilişkin sözleşmeler 29 Mayıs 2017'de imzalandı.

ATEŞ Mobil Sınır Güvenlik Sistemi'nde, araç platformu olarak Katmerciler tarafından üretilen Hızır 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçları kullanıldı. Araç üzeri elektronik sensörler ve bunların bir arada çalışmasını sağlayan güvenlik yönetim yazılımı ASELSAN tarafından tasarlanıp üretildi.

Araçta ASELSAN ürünü Acar Kara Gözetleme Radarı, Şahingözü-OD elektro-optik sensör sistemi, 9661 V/UHF kara telsiz sistemi ve Seda atış yeri tespit sistemi bulunuyor. Yine ASELSAN tarafından tasarlanan SECANS Güvenlik Yönetim Yazılımı ile tüm sensörlerin kontrolü ve bir arada çalışabilmesi sağlanıyor.

Araç üzeri sensörler sayesinde, gece/gündüz olumsuz hava koşullarında askeri birliklerin kısa, orta, uzun menzilde mobil gözetleme ihtiyacı karşılanacak. Radarla tespit edilen bir hedef ya da atış yeri tespit sistemiyle bulunan bir keskin nişancı atışı sayısal harita üzerinde koordinatlarıyla belirlenerek termal kamera ile gözetlenebilecek ve takip altına alınabilecek. Ayrıca tüm bu görüntüler sürekli kaydedilecek.

Trakya sınırlarında kullanılacak sistemler sayesinde yasa dışı göçmen ve kaçakçılar tespit edilecek, Türkiye-AB sınır hattı güvenliğine de katkı sağlanacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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