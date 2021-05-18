Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerm kentlerinde sabah namazının ardından Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi
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Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerm kentlerinde sabah namazının ardından Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi

Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerm kentlerinde sabah namazının ardından Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus ve Tulkerm kentlerinde çok sayıda Filistinlinin katılımıyla Gazze Şeridi'ne destek olmak ve İsrail saldırılarını protesto için sabah namazından sonra gösteri yapıldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus ve Tulkerm kentlerinde çok sayıda Filistinlinin katılımıyla Gazze Şeridi'ne destek olmak ve İsrail saldırılarını protesto için sabah namazından sonra gösteri yapıldı.

Sosyal medyadan yapılan çağrıyla Tulkerm'deki El-Kadim Camisi ile Nablus'taki bazı camilerde çok sayıda Filistinli sabah namazı için bir araya geldi.

Namazın ardından göstericiler, Filistin direnişini destekleyen, İsrail'in işlediği ihlaller ile bölgedeki gelişmeler karşısında ABD'nin taraflı tutumunu kınayan sloganlar attı.

Sloganlarla Hamas'ın askeri kanadının komutanı Muhammed ed-Dayf'ı selamlayan göstericiler, Dayf'tan İsrail'e daha fazla roket atılmasını istedi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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