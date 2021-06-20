Beyta'daki Filistinliler, Yahudi yerleşim birimlerine canları pahasına karşı çıkıyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bölgede namaz kılınması Nablus'un Beyta beldesi yakınındaki Cebel Subeyh'e inşa edilen Yahudi yerleşim birimine karşı gösteri düzenlenmesi Bölgede bekleyenlere müdahale edilmesi Yaralananların taşınması ve ilk müdahalenin yapılması Beyta Belediye Başkan Yardımcısı Musa Hamayel...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bölgede namaz kılınması

Nablus'un Beyta beldesi yakınındaki Cebel Subeyh'e inşa edilen Yahudi yerleşim birimine karşı gösteri düzenlenmesi

Bölgede bekleyenlere müdahale edilmesi

Yaralananların taşınması ve ilk müdahalenin yapılması

Beyta Belediye Başkan Yardımcısı Musa Hamayel ile röportaj

Beyta sakinlerinden Abdurrauf Cagub ile röportaj Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Filistinliler, sürekli genişleyerek işgali derinleştiren Yahudi yerleşim birimlerine karşı canları pahasına mücadele veriyor.

Filistinliler bölgede sayıları giderek artan Yahudi yerleşim birimlerine karşı hemen hemen her gün gösteri düzenlerken, İsrail askerleri protestoları şiddetle bastırıyor.

Nablus'un Beyta beldesi yakınındaki Cebel Subeyh'e inşa edilen Yahudi yerleşim birimine de bölge sakinleri, yürüyüşler ve protestolarla tepki gösteriyor.

İsrail askerlerinin gösteriye göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra gerçek mermiyle müdahale etmesi, Filistinlilerin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden oluyor.

İsrail askerlerinin saldırıları Beyta'da yoğunlaşıyor

Gösterilere müdahale eden İsrail askerleri yüzlerce Filistinliyi yaralarken, Filistinliler inşası devam eden Yahudi yerleşim birimine karşı direniyor.

Bölgede son haftalarda İsrail askerleri tarafından öldürülen 5 Filistinliden 4'ü Beyta'da hayatını kaybederken, son 10 günde çocuk yaşta 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Beyta'nın stratejik konumu

Beyta Belediye Başkan Yardımcısı Musa Hamayel, AA muhabirine, bölgenin stratejik bir konumda olduğunu ve yerleşim biriminin kalmaya devam etmesi durumunda Filistinlilerin zeytin bahçelerinin ellerinden alınacağını belirtti.

Hamayel, Beyta halkının yıllar önce yerleşimcileri bölgeden kovmayı başardığını söyleyerek, bu kez durumun kritik olduğunu ifade etti.

Beyta sakinlerinden Abdurrauf Cagub ise bölgede sürekli artan ve genişleyen Yahudi yerleşimlerine ilişkin, şunları aktardı:

"Bizim arsamızı çalabilirler, oldubittiye getirmek için uğraşıyorlar ama sonunda toprağımızı geri alacağız. Tüm varlığımızla ve taşlarla topraklarımızı savunacağız. Sonuna kadar direneceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar