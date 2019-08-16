Batı Şeria'nın güneyinde araçla saldırı girişimi

16.08.2019 15:53

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim'in güneyinde Yahudi yerleşimcilere yönelik araçlı saldırıda 2 yerleşimci ağır yaralandı.

İsrail Kamu Yayın Kurulundan (KAN) yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki Gush Etzion Yahudi yerleşim biriminde araçla ezme girişimi sonucu 2 Yahudi yerleşimcinin ağır yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, yaralıların tedavi altına alındığı, saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin de "vurularak etkisiz hale getirildiği" kaydedildi ancak sağlık durumuyla ilgili detay verilmedi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Bu yerleşim birimlerinden bazılarını baraka ve konteynerlerden oluşan düzensiz Yahudi yerleşim birimleri oluşturuyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA