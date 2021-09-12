Batı Şeria'nın Cenin kentinde genel grev - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batı Şeria'nın Cenin kentinde genel grev

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Kepenkleri kapalı dükkanlardan detaylar CENİN - Filistin direniş gruplarının İsrail hapishanelerinde Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla dün yaptığı genel grev çağrısı, Batı Şeria'nın Cenin kentinde karşılık buldu.

Görüntü Dökümü:

Kepenkleri kapalı dükkanlardan detaylar CENİN - Filistin direniş gruplarının İsrail hapishanelerinde Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla dün yaptığı genel grev çağrısı, Batı Şeria'nın Cenin kentinde karşılık buldu. Genel grev kapsamında kentteki esnaf kepenk açmadı.

Batı Şeria'nın Cenin kentinde genel grev

Batı Şeria'nın Cenin kentinde genel grev

Batı Şeria'nın Cenin kentinde genel grev

Batı Şeria'nın Cenin kentinde genel grev
AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Son Dakika Haberleri
İsrail polisi hapishaneden firar eden 6 Filistinliden ikisini yakaladı

İsrail polisi hapishaneden firar eden 6 Filistinliden ikisini yakaladı

 (TEKRAR) NASIRA - İsrail polisi hapishaneden firar eden 6 Filistinliden ikisini yakaladı

(TEKRAR) NASIRA - İsrail polisi hapishaneden firar eden 6 Filistinliden ikisini yakaladı

 İsrail polisinin Kudüs'te ağır yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

İsrail polisinin Kudüs'te ağır yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şans Oyunları Ersin Tatar
Magazin Yıldız Tilbe Amelia Hamlin
Spor Şenol Güneş Marcao Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mergim Berisha Bekir Pakdemirli Münir Karaloğlu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Batı Şeria'nın Cenin kentinde genel grev - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 14:01:30. #1.11#