Batı Şeria'nın Cenin kentinde genel grev
AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel
Görüntü Dökümü: Kepenkleri kapalı dükkanlardan detaylar CENİN - Filistin direniş gruplarının İsrail hapishanelerinde Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla dün yaptığı genel grev çağrısı, Batı Şeria'nın Cenin kentinde karşılık buldu.
Görüntü Dökümü:
Kepenkleri kapalı dükkanlardan detaylar CENİN - Filistin direniş gruplarının İsrail hapishanelerinde Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla dün yaptığı genel grev çağrısı, Batı Şeria'nın Cenin kentinde karşılık buldu. Genel grev kapsamında kentteki esnaf kepenk açmadı.