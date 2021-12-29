Batı Şeria'nın Burka beldesindeki Filistinliler Yahudi yerleşimcilerin saldırılarıyla mücadele ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Burka beldesinde yaşayan Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin buraya dönmesinin bölgede gerginlik ve çatışmalara neden olacağını belirtiyor.

İsrail makamları, 2005'te "tek taraflı ayrılma" planıyla Gazze'deki tüm yerleşim birimleri ile Batı Şeria'da aralarında Burka beldesindeki Humeş'in de olduğu 4 küçük yerleşim biriminin boşaltılmasına karar vermişti. Bu kapsamda Humeş yerleşim biriminde yaşayan Yahudiler de tahliye edilmiş, İsrail ordusu bölgeyi askeri bölgeye dönüştürmüş, ancak Filistinlilerin gasbedilen toprakları geri verilmemişti.

Yahudi yerleşimciler, son zamanlarda 2005'te boşaltılan Humeş yerleşim birimine yeniden dönmek için eylemler düzenliyor, bölgedeki Filistinlilerin evlerine saldırıyor.

Bölgedeki Filistinliler de Yahudi yerleşimcilerin saldırılarıyla yeniden buraya dönme planlarına tepki gösteriyor.

Yahudi yerleşimciler ve onları koruyan İsrail askerleri ile bölgedeki Filistinliler arasında yaklaşık 2 haftadır gerginlik yaşanıyor. İsrail askerlerinin, Yahudi yerleşimcilere tepki gösteren Filistinlilere müdahalesinde onlarca Filistinli gerçek ve plastik mermi ile yaralandı.

Burka caddeleri, son zamanlarda savaş alanına benziyor. Sokaklardan gaz bombaları, yakılan araç lastikleri nedeniyle yoğun dumanlar yükseliyor. Sokak aralarında kumdan ve lastiklerden bariyerler, yerlerde gaz bombalarının kapsülleri görülüyor.

Çatışmalar ve saldırılar nedeniyle beldede eğitim hayatı da sekteye uğradı, okullar tatil edildi.

Bölgede Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasında gerginlik sürüyor.

200'e yakın Filistinli yaralandı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin son olayların başladığı günden bu yana Filistinlilere ait 25 eve saldırdığını, evlerin camlarını kırdıklarını, kundaklamaya çalıştıklarını söyledi.

Daglas, İsrail askerlerinin de plastik ve gerçek mermiyle 200'e yakın Filistinliyi yaraladığını, yüzlerce kişinin atılan gaz bombalarından olumsuz etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiğini, 5 Filistinlinin gözaltına aldığını aktardı.

Burka sakinlerinden Filistinli Abdullah Seyf, bölge halkının 2005'te tahliye edilen Yahudi yerleşimcilerin yeniden buraya dönmesinden endişe duyduğunu belirtti.

Burka halkının, Yahudilerin yasa dışı yerleşim birimlerine yeniden dönmesine izin vermeyeceğini kaydeden Seyf, "Yerleşimcilerin dönmesi, gerginlik ve çatışmaların yeniden başlaması demek." dedi.

Burka Filistinli Gruplar Koordinatörü Fatin Salah de yerleşimcilerin yeniden dönmesinin gerginliği tırmandıracağına işaret ederek, "Burka ve civar beldelerdeki halkımız, yerleşimcilerin buraya yeniden dönmesine karşı mücadele etme ve buna izin vermeme kararı aldı." diye konuştu.

Salah, "Topraklarımızı yalnızca bedenlerimizle savunuyoruz. Taştan başka elimizde bir şey yok. Bizim irademiz var ve güçlü irademizle zafer kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Belde halkının, Yahudi yerleşimciler ile İsrail askerlerinin saldırılarına karşı bölgeyi koruduğunu vurgulayan Salah, askerlerin halkı caydırmak için müdahale ettiğini ama Filistinlilerin iradesinin güçlü olduğunu söyledi.

Yahudi yerleşimcileri koruyan İsrail ordusuna tepki gösteren Filistinli Nidal Abdulhadi de İsrail askerlerinin Filistinlilere müdahalesinde birçok evin zarar gördüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirterek, Yahudi yerleşimcilerin yanı sıra orduyla da mücadele ettiklerine dikkati çekti.

Abdulhadi, "Yalnızca bedenlerimiz ve taşlarımızla tam teçhizatlı bir orduyla mücadele ediyoruz." diye konuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Son Dakika Haberleri

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