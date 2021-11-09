Batı Şeria'nın birçok kentinde "açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek" gösterileri

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için cezaevlerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentinde gösteriler düzenlendi.

Ramallah'ta düzenlenen yürüyüşte eylemciler açlık grevindeki Filistinlilerin fotoğrafları ile Filistin bayrakları taşıdı.

Yürüyüş boyunca açlık grevdeki tutukluların hayatından İsrail'in sorumlu olduğu ve söz konusu tutukluların serbest bırakılması gerektiği yönünde sloganlar atıldı.

Bire kentindeki gösteriye, Filistinli tutukluların yakınları, aktivistler ve sivil toplum örgütlerinden kişiler katıldı. Kentteki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplanan göstericiler, resimlerini taşıdıkları Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Nablus kentinde, Filistinli Kadınlar Birliği ve Ulusal Tutukluları Destekleme Komitesinin çağrısı üzerine dayanışma gösterisi düzenledi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, göstericiler, Nablus'taki Şehitler Kavşağında toplandı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm'de de Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlendi. Tutuklu yakınları, aktivistler ve Filistinli grupların katılımıyla düzenlenen eylemde, Filistinli tutukluların İsrail'in uygulamaları karşısındaki direnişine vurgu yapıldı. Göstericiler, Filistinli tutuklularla dayanışma içerisinde olduklarını ve haklı davalarını desteklediklerini ifade etti.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan 6 Filistinli tutuklunun hayati tehlikesi bulunduğunu bildirmişti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

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