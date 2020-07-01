Batı Şeria: İsrail neden Filistin topraklarını ilhak etmek istiyor?
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BBC

Batı Şeria: İsrail neden Filistin topraklarını ilhak etmek istiyor?

İsrail ile Ürdün nehri arasında tepelerle dolu Batı Şeria, İsrail ile Filistinliler arasındaki derin ayrışmanın merkezinde yer alıyor.

Batı Şeria: İsrail neden Filistin topraklarını ilhak etmek istiyor?
01.07.2020 14:02 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:35

İsrail ile Ürdün nehri arasında tepelerle dolu Batı Şeria, İsrail ile Filistinliler arasındaki derin ayrışmanın merkezinde yer alıyor. İsrail'de koalisyon ortakları henüz anlaşamamış olsa da Başbakan Netanyahu, Batı Şeria'yı ilhak planında kararlı. Peki, İsrail neden şimdi Batı Şeria'yı ilhak etmek istiyor? BBC'den Paul Adams'ın anlatımıyla.

İsrail ile Ürdün nehri arasında tepelerle dolu Batı Şeria, İsrail ile Filistinliler arasındaki derin ayrışmanın merkezinde yer alıyor.

1967'deki Orta Doğu savaşından bu yana İsrail işgali altında. Öncesinde Ürdün, daha öncesinde İngilizler, ondan da önce Osmanlıların kontrolündeydi.

Ama yüzyıllardır, şu an sayıları 3 milyonu bulan Filistinli Araplara ev sahipliği yapıyor. ve çoğu insan tarafından müstakbel bir Filistin devletinin kalbi olarak görülüyor.

1967'deki savaşı izleyen yıllarda İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'ya taşınmaya başladılar.

Bazıları bunu, Tevrat'ta yazan 'kutsal vatanlarına dönüş' olarak görüyorlardı.

Yavaş yavaş başlayan bu yerleşim 1980'lerin ortasından sonra büyük sayılara ulaştı.

Kısa bir sürede Batı Şeria'nın her tarafına yerleştiler.





İsrail geleceğini güvence altına almak için bazı bölgeleri elinde tutmak istiyor.

Yahudilerin atalarının toprağına dönmeye hakkı olduğunu söylüyor. Ama, yerleşimler uluslararası yasalara göre yasa dışı.

Batı Şeria'nın günümüzdeki haritasına bakalım. Bazıları bloklar halinde bazıları izole ücra köşelerde şaşırtıcı bir yerleşim yığını görülüyor.

Yerleşimcilerin güvenliğini sağlamak için tel örgüler, yollar ve kontrol noktaları bulunuyor.

Eğer gelecekte buraya bir Filistin kurulması farz ediliyorsa, gün geçtikçe bu daha zor hayata geçirilir olacak.

İsrail'in şimdiye kadar yapmadığı tek bir şey kalmıştı: Batı Şeria'yı ilhak etmek.

Yani, yerleşimleri askeri işgalin bir parçası olarak değil de İsrail'in resmi bir parçası haline getirmek.

BBC

Manşet

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