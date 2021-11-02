Batı Şeria'dan İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için cezaevlerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla gösteri düzenlendi.

El-Bire kentindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi önünde bir araya gelen göstericiler, açlık grevi yapan Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını talep etti. Eylemciler, tutukluların fotoğraflarını taşıdı.

Gösteriye katılan Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açlık grevi yapan tutuklulardan birinin hayatını kaybedebileceğinden endişe ettiklerini belirtti.

Faris, taleplerinin gerçekleştirilmesi için İsrail üzerinde baskı oluşturmak amacıyla siyasi ve diplomatik çabalar ile açlık grevi yapan tutuklulara destek gösterilerinin artırılması çağrısında bulundu.

İsrail hapishanelerinde "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevini sürdüren 7 Filistinli tutuklu bulunuyordu. Tutuklulardan birinin grevini sonlandırmasıyla sayı 6'ya düştü.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.