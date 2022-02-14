Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerden engelli Filistinliye saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Yahudi yerleşimciler, bedensel engelli bir Filistinliye saldırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, olay Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Burka beldesinin Vad Mahallesi'nde yaşandı.

Bir grup Yahudi yerleşimcinin Semir Seyf isimli bedensel engelli Filistinli gence sopayla saldırdığı aktarıldı.

Gencin, tedavisinin olay yerinde yapıldığı ifade edilirken, saldırının nasıl ve neden gerçekleştiğine ilişkin açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.