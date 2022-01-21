Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci saldırısında 4'ü İsrailli 10 kişi yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yüzleri maskeli bir grup Yahudi yerleşimcinin saldırısı sonucu Filistinlilere destek için bölgede bulunan 4'ü İsrailli aktvist 10 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yüzleri maskeli bir grup Yahudi yerleşimcinin saldırısı sonucu Filistinlilere destek için bölgede bulunan 4'ü İsrailli aktvist 10 kişi yaralandı.

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Burin kasabasında, İsrail yönetiminin el koyma tehdidi altındaki arazilere zeytin ağacı dikmek üzere olan Filistinli çiftçilere destek için gelen kişiler, Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

Gazze ve Batı Şeria'nın işgaline karşı olan Hahamlar İnsan Hakları Derneğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, maskeli Yahudi yerleşimcilerin, sopalar, taşlar ve gaz kullanarak dernek üyelerine saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, aktivistlerin ve çiftçilerin darbedilip taşlandıkları ve bir aracın da ateşe verildiği belirtilerek, bir gönüllünün, "Bizi öldürebilirler. Çok yaralı var. İsrail Yahudi terörizmine ne zaman son verecek?" ifadesine yer verildi.

Dernek üyelerinden Haham Eric Asherman da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşim biriminden gelen İsraillilerin, Burin'de ağaç diken Filistinliler ve İsraillilere saldırdığını aktardı.

Haham, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Olayla ilgili yayımlanan görüntülerde de yüzleri maskeli 15 Yahudi yerleşimcinin, İsraillilere doğru koştuğu, arabalarını yaktığı, sopa ve taşlarla onlara saldırdığı görülüyor.

Olayda 4'ü İsrailli 10 kişi yaralandı

Filistin Kızılayından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 4'ü İsrailli 10 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 4 İsraillinin, Hahamlar İnsan Hakları Derneğine mensup olduğu kaydedildi.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi de İsrailli 4 aktivistin Yahudi yerleşimcilerin saldırısında yaralandığını aktardı. Gazete İsrail askerlerinin, saldırıdan sonra olay yerine ulaştığını yazdı.

Haberde, diğer yaralılara ilişkin bilgi verilmedi.

Arap Milletvekilinden saldırıya tepki

İsrail Meclisindeki Ortak Arap Listesi lideri Eymen Avde, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerleşimci şiddetinden İsrail hükümetini sorumlu tuttu.

Şiddet görüntülerinin, "suçluların hükümet desteği almasının sonucu" olduğunu savunan Avde, "İşgalin derinleştirilmesi politikası, yerleşimci şiddetinin temelidir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da saldırganların, İsrail askerleri bölgeye gelmeden olay yerinden kaçtığı savunuldu.

Yerleşimciler, 300 zeytin ağacını kesti

Öte yandan Yahudi yerleşimciler, Nablus'un kuzeybatısındaki Deyr Şeref köyünde yaklaşık 300 zeytin ağacını kesti.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Yahudi yerleşimciler, buna ek olarak özellikle zeytin hasadı döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.