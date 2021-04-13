Batı Şeria'daki Ramallah kentinin merkezi dev ramazan feneriyle aydınlandı

İşgal atındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinin caddeleri ramazan ayının gelmesiyle ışıklarla süslenirken, kent merkezindeki Arafat Meydanı'na da büyük bir ramazan feneri kuruldu.

İşgal atındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinin caddeleri ramazan ayının gelmesiyle ışıklarla süslenirken, kent merkezindeki Arafat Meydanı'na da büyük bir ramazan feneri kuruldu.

Eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın adıyla anılan meydanda kurulan dev ramazan feneri tekbirler ve salavatlar eşliğinde aydınlatıldı.

Ramallah Belediye Başkanı Musa Hadid, burada yaptığı konuşmada, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle katılım az olsa da bu süsleme etkinliğinin geleneksel olarak sonsuza dek yaşatılacağını söyledi.

Kent meydanında ramazan ayının gelişi havai fişekler kutlanırken, Filistinliler dev ramazan fenerine büyük ilgi gösterdi.

Batı Şeria'daki diğer şehirlerde de sokaklar, çarşılar ve evler, ramazan ayının başlaması vesilesiyle rengarenk ışıklar ve kandillerle süslendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu