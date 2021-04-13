Batı Şeria'daki Ramallah kentinin merkezi dev ramazan feneriyle aydınlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batı Şeria'daki Ramallah kentinin merkezi dev ramazan feneriyle aydınlandı

Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel
Batı Şeria'daki Ramallah kentinin merkezi dev ramazan feneriyle aydınlandı

İşgal atındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinin caddeleri ramazan ayının gelmesiyle ışıklarla süslenirken, kent merkezindeki Arafat Meydanı'na da büyük bir ramazan feneri kuruldu.

İşgal atındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinin caddeleri ramazan ayının gelmesiyle ışıklarla süslenirken, kent merkezindeki Arafat Meydanı'na da büyük bir ramazan feneri kuruldu.

Eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın adıyla anılan meydanda kurulan dev ramazan feneri tekbirler ve salavatlar eşliğinde aydınlatıldı.

Ramallah Belediye Başkanı Musa Hadid, burada yaptığı konuşmada, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle katılım az olsa da bu süsleme etkinliğinin geleneksel olarak sonsuza dek yaşatılacağını söyledi.

Kent meydanında ramazan ayının gelişi havai fişekler kutlanırken, Filistinliler dev ramazan fenerine büyük ilgi gösterdi.

Batı Şeria'daki diğer şehirlerde de sokaklar, çarşılar ve evler, ramazan ayının başlaması vesilesiyle rengarenk ışıklar ve kandillerle süslendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Vladimir Putin Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Mehtap Ar Ersin Korkut Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Diego Fatih Terim Necip Uysal Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Batı Şeria'daki Ramallah kentinin merkezi dev ramazan feneriyle aydınlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:05:15. #1.16#
title