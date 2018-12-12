Batı Şeria'daki Olaylar

KUDÜS (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir beldeye düzenlediği baskında iki Filistinliyi yaralarken, pazar günü Batı Şeria'daki bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınında düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan İsrailli hamile kadının bebeği hayatını kaybetti.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerleri akşam saatlerinde Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesine baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren Filistinlilere plastik mermi, ses ve gaz bombasıyla müdahale eden İsrail askerleri, 2 kişiyi plastik mermiyle yaraladı.

Öte yandan 10 Aralık'ta Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınındaki bir durakla bekleyenlere yönelik silahlı saldırıda ağır yaralanan İsrailli hamile kadının bebeği yaşamını yitirdi.

Geçen pazar düzenlenen saldırıda yaralanan ve 30 haftalık hamile olan Shira Ish-Ran'ın bebeği aynı gün kaldırıldığı hastanede sezaryenle alınarak prematüre bebek ünitesine konulmuştu.

Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınlarında pazar akşamı durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır olmak üzere 6 İsrailli yaralanmıştı.

Bu olayın ardından Batı Şeria'daki baskınlarını artıran İsrail güçleri, çok sayıda Filistinliyi de gözaltına almıştı.