Batı Şeria'daki mülteci kamplarında Kovid-19 vakalarının artması endişeye neden oluyor
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Batı Şeria'daki mülteci kamplarında Kovid-19 vakalarının artması endişeye neden oluyor

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan mülteci kamplarında 1200 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından Filistinli mültecilerin durumundan endişe edilmeye başlandı.

Batı Şeria'daki mülteci kamplarında Kovid-19 vakalarının artması endişeye neden oluyor
12.08.2020 12:03 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:03

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan mülteci kamplarında 1200 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından Filistinli mültecilerin durumundan endişe edilmeye başlandı.

Bölgede sağlık hizmetlerinin yetersiz olması ve nüfus yoğunluğu nedeniyle kamplarda Kovid-19 vakalarının artışına karşı önlem almakta zorluk çekiliyor.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Batı Şeria'daki 19 mülteci kampından 14'ünde 1200'den fazla Kovid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde 1948 yılındaki işgalden sonra kurulan 19 mülteci kampı bulunurken, UNRWA'ya göre kamplarda yaklaşık 820 bin Filistinli yaşıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 19 bin 494 kişide Kovid-19 tespit edildi, vakaların 14 bin 794'ü Batı Şeria'da kaydedildi.

Celezun Mülteci Kampı

Filistinli yetkililer, 220'den fazla kişide virüs tespit edilen Ramallah'ın kuzeyindeki Celezun Mülteci Kampı için vaka sayısının katlanarak artabileceği uyarısında bulundu.

Yaklaşık 250 bin metrekarelik bir alanda kurulan ve 16 bin kişinin yaşadığı kampın Halk Komitesi Başkanı Mahmud Mübarek, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mübarek, "Binalarda, caddelerde ve sokaklarda yoğun nüfus nedeniyle virüsün yayılmasını önlemek için sosyal mesafe bırakacak yeterli alan yok." dedi.

Virüslü vakaları karantina altına alacak yer bulmakta ciddi sıkıntı yaşandığını belirten Mübarek, "Bu durum vaka sayısının artmasına neden oluyor." diye konuştu.

Mübarek, UNRWA'nın virüse yakalanan mültecilere yönelik karantina yeri bulmakta eksik kaldığını ancak maske ve dezenfektan temininde sorun olmadığını ifade etti.

Dar alan ve kalabalık nüfus

UNRWA Sözcüsü Sami Muşaşa, kamplardaki sıkışıklık ve aşırı kalabalığın koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğrattığını dile getirdi.

UNRWA'nın son yıllarda azalan yardımlar nedeniyle sıkıntı çektiğini kaydeden Muşaşa, bu durumun hasta ve enfekte kişilere sağlık hizmeti sağlanmasında zorluklara neden olduğunu belirtti.

Muşaşa, "Salgın hastalığın olumsuz etkisine karşı UNRWA'nın 93 milyon dolar bütçeye ihtiyacı vardı. Ancak biz bu meblağın henüz yarısını alabildik, diğer kısmı için ise söz verildi." diye konuştu.

Desteğin az olmasının yardım edebilme kapasitelerini etkilediğini ifade eden Muşaşa, tüm zorluklara rağmen UNRWA'nın sağlık kliniklerinin aşı ve sterilizasyon gibi hizmetlerinin yanı sıra acil yardım hattı hizmeti verdiğini aktardı.

Artan yoksulluk

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Ebu Huli, konuyla ilgili "Batı Şeria'daki mülteci kamplarının yarısından fazlasında Kovid-19 görülmesiyle birlikte, kamplardaki durum tehlikeli bir seviyeye geldi." ifadelerini kullandı.

Kamplarda Kovid-19'un etkisinin yalnızca sağlık alanında olmadığını kaydeden Ebu Huli, alınan önlemler nedeniyle kamplarda yoksulluğun ve işsizliğin arttığını dile getirdi.

Ebu Huli, Filistin yönetiminin UNRWA ile iş birliği içinde olduğunu ancak mali sıkıntılar çeken kurumun faaliyetlerini yürütmekte zorluk çektiğini sözlerine ekledi.

BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, halihazırda 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos 2018'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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