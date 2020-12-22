Batı Şeria'daki Hristiyan din adamı, yılbaşı hazırlıklarında Filistinlilerin sıkıntılarına dikkati çekiyor

Hristiyan din adamı Manuel Musallam, işgal altındaki Batı Şeria'da yılbaşı kutlamaları için yaptığı hazırlıklarda Filistin halkının İsrail işgali nedeniyle yaşadığı sıkıntılara dikkati çekiyor.

Hristiyan din adamı Manuel Musallam, işgal altındaki Batı Şeria'da yılbaşı kutlamaları için yaptığı hazırlıklarda Filistin halkının İsrail işgali nedeniyle yaşadığı sıkıntılara dikkati çekiyor.

"Kudüs'te Adalet ve Barış için Dünya Halk Meclisi" Başkanı Peder Musallam (83), Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeit beldesindeki evinde yılbaşı kutlamaları kapsamında alışılmışın dışına çıkarak bir çadır kurdu.

Çadırı, "Mesih İsa'nın İltica Mağarası" şeklinde tanımlayan ve her bir Filistinli mülteciyi temsil ettiğini belirten Musallam, bu yıl evinde kurduğu bu çadırla vatanından çıkarılan ve sığınmacı olarak sıkıntılı bir yaşama mahkum edilen Filistin halkının içinde bulunduğu duruma dikkati çekmek istediğini söyledi.

Çadırı, ışıklarla, Filistin halkının geleneksel simgeleri, Hazreti Meryem ve Mesih heykelleri ile süsleyen Musallam, "Mesih (İsa), fakirlik, zulüm ve iltica gibi şartlarda yaşamış bir Filistinli idi. Bugün Filistin halkı da aynı şartlar altında yaşıyor. Bu çadır da Filistinli mültecilerin hikayesini anlatıyor." dedi.

Çadırın başına topladığı akraba çocuklarına Mesih'in hikayesini, sığınmacılığı ve Nekbe'yi (Büyük Felaket) anlattığını aktaran Musallam, "Çocuklara diyorum ki; Mesih, tıpkı amcan ve dayın gibi bir Filistinliydi. Hepimiz zulüm gören mültecilerdeniz. Daha sonra da onlara Filistinli mültecilerin hikayesini anlatıyorum ve onlardan mültecilere dua etmelerini istiyorum. " ifadelerini kullandı.

Musallam, iltica hikayelerinin psikolojik olarak kendisini de çok etkilediğini, erkek ve kız kardeşleri ile bazı akrabalarının evlerinden zorla çıkarılıp göçe zorlandığını anlattı.

Uluslararası toplumun "taraflı" tavrına tepki

Uluslararası toplumun İsrail'in tarafını tutan ve Filistinlilerin acılarına aldırış etmeyen tavrına tepki gösteren Musallam, şunları söyledi:

"Mesih, Filistin'de doğdu. Bu, üzerinde bulunduğumuz toprakların, barış toprakları olduğu mesajıdır. Ancak Filistinliler bugün, bu topraklarda acı çekiyor; savaş, yıkım görüyor; korkuyor. Bugün bu topraklarda barış kalmadı. Filistin halkı haklarını almadan da barış gelmeyecektir."

Hristiyan din adamı, kurduğu çadırla dünyaya, "İşkence altındaki Filistinlilere ne yardımınız oldu?", "Barış mesajı nerede?" mesajı verdiğini kaydederek, "Ayrıca dünyaya diyoruz ki: Nefret ektiniz. Bu yüzden şerden başka bir şey biçmedik. Filistin meselesiyle ilgili aldığınız hiçbir kararı da uygulamadınız." ifadelerini kullandı.

Musallam sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hristiyan kimseye saygı göstermeyen Kıyamet Kilisesi'ne de Doğuş (Mehd) Kilisesi'ne de saygı göstermez. Müslüman'a saygı göstermeyen Mescid-i Aksa'ya da saygı göstermez. Bu dünyaya bir tepki mesajıdır. Onlara 'Yeter' diyoruz."

Filistin topraklarında yılbaşı hüzünle karşılanıyor

İsrail ablukası altındaki Gazze'deki insani durumun kötüleşmesine de dikkati çeken Musallam, Gazze'de mutluluk zamanı olması gereken yılbaşının hüzünle karşılandığını dile getirdi.

Musallam, Kudüs ve Batı Şeria'da da İsrail'in gerçekleştirdiği yıkımlar nedeniyle insanların yılbaşını mutlu karşılayamadığını ifade etti.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar