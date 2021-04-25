Batı Şeria'daki gösteriler İsrail müdahalesi

Teravih namazının kılınması Protesto gösterisinden detaylar Sloganların atılması Protestocuların ateş yakması İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi Nablus'taki ulusal eylem gruplarının koordinatörü Nasr Ebu Ceyiş ile röportaj Filistinlilerin taş atarak karşılık vermesi NABLUS - İşgal...

Teravih namazının kılınması

Protesto gösterisinden detaylar

Sloganların atılması

Protestocuların ateş yakması

İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi

Nablus'taki ulusal eylem gruplarının koordinatörü Nasr Ebu Ceyiş ile röportaj

Filistinlilerin taş atarak karşılık vermesi NABLUS - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde toplanan bir grup, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik müdahaleleri protesto etti. İsrail güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmak için gösteriye müdahale etti. Filistinliler, İsrail güçlerinin müdahalesine taş atarak karşılık verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı