Son dakika haberleri | - Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerinde 10 Filistinli hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberleri | - Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerinde 10 Filistinli hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberine göre - Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerinde 10 Filistinli hayatını kaybetti Batı Şeria'nın birçok kentinde düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybederken, 500 kişi de yaralandı.

- Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerinde 10 Filistinli hayatını kaybetti

EL HALİL - Batı Şeria'nın birçok kentinde düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybederken, 500 kişi de yaralandı.

İşgalci İsrail güçlerinin Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi. Batı Şeria'da bulunan El Halil, El Bireh, Beytüllahim, Nablus ve Ramallah gibi çeşitli kentlerde düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin silahsız Filistinli göstericilere ateş açması sonucu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada ise, çatışmalarda 14'ü ağır, 500 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Son dakika haberleri | - Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerinde 10 Filistinli hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | - Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerinde 10 Filistinli hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | - Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerinde 10 Filistinli hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | - Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerinde 10 Filistinli hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

İsrail, sınırı geçmeye çalışan Lübnanlı protestoculara ateş açtı: 1 ölü
İsrail, sınırı geçmeye çalışan Lübnanlı protestoculara ateş açtı: 1 ölü
İsrail'in şiddeti son bulmuyor! Bu defa da yaralılara yardım eden sivilleri İHA'larla vurdu
İsrail'in şiddeti son bulmuyor! Bu defa da yaralılara yardım eden sivilleri İHA'larla vurdu
İsrail'de kara harekatı hazırlığı! 9 bin yedek askerin silah altına alınması için onay verildi
İsrail'de kara harekatı hazırlığı! 9 bin yedek askerin silah altına alınması için onay verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Alişan Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Caner Erkin Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | - Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerinde 10 Filistinli hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 20:52:14. #1.15#

title