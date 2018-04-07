Batı Şeria'daki Gazeteciler Meslektaşları Murteca'nın Şehit Edilmesini Protesto Etti

Filistinli gazeteciler, dün abluka altındaki Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında düzenlenen barışçıl eylemleri takip eden gazeteci Yasir Murteca'nın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit edilmesi nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde onlarca gazeteci, Murteca'nın İsrail askerleri tarafından şehit edilmesini protesto etmek için oturma eylemi düzenledi.

Ramallah'taki protestocu grup adına açıklama yapan gazeteci Ömer Nazzal, "İsrail'in tüm baskılarına ve gazetecileri hedef almasına rağmen görevimizi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Nazzal, "Buradan Gazze'deki, Nablus'taki ve tüm Filistinli gazeteciler adına bir mesaj vermek istiyorum. Gazeteciler olarak tüm bu baskı ve şiddete rağmen, işgalcilerin işlediği suçları dünyaya duyurmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Gazetecilerin katillerinin bir gün adalet önünde hesap vereceğine inandığını dile getiren Nazzal, Yasir Murteca'nın İsrail askerleri tarafından şehit edilmesini kınadı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip ettiği sırada dün İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca hayatını kaybetmişti.

Gazze sınırındaki dünkü gösterilerde 10 kişi İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmiş, çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 250'den fazla Filistinli de yaralanmıştı.

Gösterilerin başladığı 31 Mart'tan bu yana 31 Filistinli İsrail keskin nişancılarının açtığı ateş sonucu şehit oldu.

-"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen hafta cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.