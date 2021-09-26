Batı Şeria'daki çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinlilerden biri için tören düzenlendi

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarında çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren 5 Filistinliden 22 yaşındaki Usame Subh son yolculuğuna uğurlandı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bulunan Şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesinden cenazesi alınan Subh için Cenin kentine bağlı Burkin beldesinde cenaze töreni düzenlendi.

Filistin bayrakları ile direniş örgütlerine ait flamalar taşıyan binlerce kişinin katıldığı törende, tekbir getirildi; sık sık İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Törene katılanların omuzlarında taşınan Subh'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından belde kabristanına defnedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarında 5 Filistinlinin "şehit olduğu" belirtilmişti.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde de, İsrail ordusunun, Cenin ve Ramallah kentlerinde düzenlediği gözaltı operasyonu sırasında en az 4 Filistinliyi öldürdüğü duyurulmuştu.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Burkin beldesinde gece saatlerinde, "Hamas hareketine bağlı bir hücrenin çökertilmesi" için İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile ordunun ortak operasyonu sırasında çatışmanın meydana geldiği belirtilmişti.

Açıklamada, çatışmada yaralanan 2 İsrail askerinin helikopterle hastaneye kaldırıldığı kaydedilmişti.