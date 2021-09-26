Batı Şeria'daki çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinlilerden biri için tören düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batı Şeria'daki çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinlilerden biri için tören düzenlendi

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Batı Şeria'daki çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinlilerden biri için tören düzenlendi

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarında çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren 5 Filistinliden 22 yaşındaki Usame Subh son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarında çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren 5 Filistinliden 22 yaşındaki Usame Subh son yolculuğuna uğurlandı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bulunan Şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesinden cenazesi alınan Subh için Cenin kentine bağlı Burkin beldesinde cenaze töreni düzenlendi.

Filistin bayrakları ile direniş örgütlerine ait flamalar taşıyan binlerce kişinin katıldığı törende, tekbir getirildi; sık sık İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Törene katılanların omuzlarında taşınan Subh'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından belde kabristanına defnedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarında 5 Filistinlinin "şehit olduğu" belirtilmişti.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde de, İsrail ordusunun, Cenin ve Ramallah kentlerinde düzenlediği gözaltı operasyonu sırasında en az 4 Filistinliyi öldürdüğü duyurulmuştu.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Burkin beldesinde gece saatlerinde, "Hamas hareketine bağlı bir hücrenin çökertilmesi" için İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile ordunun ortak operasyonu sırasında çatışmanın meydana geldiği belirtilmişti.

Açıklamada, çatışmada yaralanan 2 İsrail askerinin helikopterle hastaneye kaldırıldığı kaydedilmişti.

Batı Şeria'daki çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinlilerden biri için tören düzenlendi

Batı Şeria'daki çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinlilerden biri için tören düzenlendi

Batı Şeria'daki çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinlilerden biri için tören düzenlendi

Batı Şeria'daki çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinlilerden biri için tören düzenlendi

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
Batı Şeria'daki baskınlarda çıkan çatışmalarda ölen Filistinlilerin sayısı 5'e çıktı

Batı Şeria'daki baskınlarda çıkan çatışmalarda ölen Filistinlilerin sayısı 5'e çıktı

 Son dakika! Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika! Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

 İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınları sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınları sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ebru Şallı Düm Tek Tek Şevval Şahin
Spor Mehmet Topal Şenol Güneş Bülent Uygun Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Zafer Kurugöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Batı Şeria'daki çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinlilerden biri için tören düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 17:17:02. #1.11#