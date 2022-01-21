Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri (2)

AA - Haberler | Güncel

Filistinliye ait araba Yahudi yerleşimciler tarafında molotof kokteyl ile yakılması Bölgede gerginlik yaşanması NABLUS - Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Bayt Dajan Köyü'nde toplanan bir grup Filistinli, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri düzenledi.

Filistinliye ait araba Yahudi yerleşimciler tarafında molotof kokteyl ile yakılması

Bölgede gerginlik yaşanması

NABLUS - Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Bayt Dajan Köyü'nde toplanan bir grup Filistinli, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri düzenledi.Yahudi yerleşimciler, Bir Filistinliye ait aracı molotof kokteyl ile yaktı.

Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri (2)

Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri (2)

Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri (2)

AA - Son Dakika Haberleri

Batı Şeria, İsrail, Yahudi, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title