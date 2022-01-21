Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri (2)

Filistinliye ait araba Yahudi yerleşimciler tarafında molotof kokteyl ile yakılması Bölgede gerginlik yaşanması NABLUS - Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Bayt Dajan Köyü'nde toplanan bir grup Filistinli, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri düzenledi.

Filistinliye ait araba Yahudi yerleşimciler tarafında molotof kokteyl ile yakılması

Bölgede gerginlik yaşanması

NABLUS - Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Bayt Dajan Köyü'nde toplanan bir grup Filistinli, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri düzenledi.Yahudi yerleşimciler, Bir Filistinliye ait aracı molotof kokteyl ile yaktı.