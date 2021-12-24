Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcinin aracıyla ezdiği Filistinli kadın öldü

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimcinin aracıyla ezdiği Filistinli kadın hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ramallah kenti yakınlarında bir Yahudi yerleşimci aracıyla 60 yaşındaki Gadir Musaheme'yi ezdi.

Ağır şekilde yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Filistinli kadın hayatını kaybetti. Söz konusu Yahudi yerleşimci ise ambulans gelmeden olay yerinden kaçtı.

İsrail Ordu Radyosu da Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ofra ile Şilo Yahudi yerleşin birimleri arasındaki yolda Yahudi yerleşimcinin aracıyla çarptığı Filistinli bir kadının yaralandığını duyurdu. Haber de, olaya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Filistin makamlarından ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

Yahudi yerleşimciler, zaman zaman araçlarıyla "kasten" çarptıkları Filistinlilerin yaralanmalarına hatta ölümlerine neden oluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA - Son Dakika Haberleri

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