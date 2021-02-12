Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcinin aracıyla ezdiği Filistinli hayatını kaybetti
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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcinin aracıyla ezdiği Filistinli hayatını kaybetti

12.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:34
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcinin aracıyla ezdiği Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcinin aracıyla ezdiği bir Filistinli yaşamını yitirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcinin aracıyla ezdiği bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Batı Şeria'nın Tubas kenti kırsalında bir Yahudi yerleşimci aracını Filistinli grubun üzerine sürdü. Olayda bir Filistinli hayatını kaybederken, diğerleri de yaralandı.

Haberde olayın ayrıntıları ve yaralanan sayısına ilişkin detay verilmedi.

Öte yandan yerel basında ise ölen Filistinlinin 50 yaşındaki Bilal Bavatine olduğu bilgisi yer aldı.

Filistinli yetkililer, olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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