Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin taşlı sopalı saldırısına uğrayan 2'si kadın, 3 Filistinli yaralandı

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına uğrayan 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki Filistinli kadının Batı Şeria'nın kuzeyindeki Homesh Yahudi yerleşim birimi yakınında bulundukları sırada, bir grup Yahudi yerleşimcilerin taşlı ve sopalı saldırısına uğradığını belirtti.

Daglas, Cenin kenti sakini 40'lı yaşlardaki söz konusu iki kadının yaralandığına vurgu yaparken, tedavi edilmek üzere bölgedeki sağlık merkezine kaldırıldıklarını aktardı.

Öte yandan, Filistinli bir gencin de Nablus kentine bağlı Kefr Kalil beldesinde Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradığını ifade eden Daglas, 30'lu yaşlardaki Filistinli gencin ağır darbelerle yaralandığını ve Nablus'taki Rafediya devlet hastanesine kaldırıldığını kaydetti.

Daglas, söz konusu saldırıyı kınadığına vurgu yaparak, Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle Batı Şeria'daki Filistinlilerin artık ne evlerinde ne de yollarda güvende olduğuna dikkati çekti.

Bu sabah da 50 yaşındaki Bilal Bavatine adlı bir Filistinli, Batı Şeria'nın Tubas kenti kırsalında bir Yahudi yerleşimcinin araçlı saldırısına maruz kalmış ve hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat