Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu 13 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu 13 kişi yaralandı

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu 13 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa M. M. Haboush - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısında Yahudi yerleşimcilerin Filistinli çiftçilere saldırıları sonucu 13 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısında Yahudi yerleşimcilerin Filistinli çiftçilere saldırıları sonucu 13 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Ramallah'ın batısındaki Nalin beldesi sorumlusu İmad Havaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı Yahudi yerleşimcilerin bölgedeki zeytin ağaçlarını istenmeyen otlardan temizlemeye çalışan çiftçilere saldırdığını belirtti.

İsrail ordusunun koruması altında bölgeye başka yerleşimcilerin de geldiğini aktaran Havaca, Filistinli gençlerin de çiftçilere destek olmak için olay yerine gelmesinin ardından taraflar arasında çatışma yaşandığını ifade etti.

Saldırılar sonucu bir Filistinlinin başından gerçek mermiyle yaralandığını ve durumunun stabil olduğunu aktaran Havaca, 12 Filistinlinin ise taş, sopalar nedeniyle darp edildiğini ve göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini kaydetti.

Havaca, İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülleri nedeniyle birkaç dönüm arazinin ve 60'tan fazla zeytin ağacının yandığını aktardı.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa M. M. Haboush

İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulacak
İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Antony Blinken Binali Yıldırım Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Şevval Şahin Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu 13 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 22:08:36. #1.16#

title