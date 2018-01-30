Batı Şeria'da Yahudi Yerleşimci Aracıyla Filistinli Çocuğa Çarptı

Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki Hazreti İbrahim Camii yakınlarında bir Yahudi yerleşimcinin aracıyla Filistinli çocuğa çarptığı belirtildi.

Görgü tanıklarına göre, çarpma sonucu yaralanan 5 yaşındaki Ala Ebu Meyyale hastaneye kaldırıldı.

El-Halil'deki İbrahim Camisi, 400 Yahudi yerleşimci ile bunları koruyan bin 500 İsrail askerinin bulunduğu İsrail kontrolündeki Eski Şehir'de yer alıyor. El-Halil'in genelinde ise 200 bin Filistinli ile 800 Yahudi yaşıyor.